Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

11:55, 07 декабря 2022, ПАИ

Псковичей приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (8112) 73-43-13.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы - с 8:00 до 18:00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.