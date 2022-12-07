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Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

Псковичей приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (8112) 73-43-13.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы - с 8:00 до 18:00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

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