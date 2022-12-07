Телефонного мошенника из Набережных Челнов поймали в Пскове

11:17, 07 декабря 2022, ПАИ

Телефонного мошенника из Набережных Челнов поймали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 1 декабря злоумышленник сообщил престарелой жительнице Псковского района, женщине 1941 года рождения, ложную информацию о том, что ее родственница стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Во избежание уголовной ответственности он потребовал у женщины 680 тысяч рублей. По предварительной договоренности на автобусной остановке в деревне Неелово молодой человек 2002 года рождения получил от потерпевшей указанную сумму денег.

Мужчину задержали сотрудники полиции. В настоящее время он подозревается в совершении четырех аналогичных преступлений.

Районная прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании жителю Набережных Челнов (Республика Татарстан) меры пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В итоге суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца.