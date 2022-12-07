Интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето» презентуют в Печорах

11:06, 07 декабря 2022, ПАИ

Интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, презентует Музей истории города Печоры сегодня, 7 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Презентация программы состоится в 16:00 в музее (Печоры, ул. Международная, 6).

Программа будет проводиться в Музее истории города Печоры по субботам для организованных групп посетителей с декабря. Запись на программу и подробности по телефону: 8 81148 23 0 77.

А 6 декабря в рамках Недели культуры сето, которая проходит в Печорах, хранитель коллекции драгоценных металлов Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая уже провела научно-популярную лекцию о серебряных украшениях сето. Встреча состоялась в Печорской районной библиотеке. Лекция была посвящена женскому серебряному убору народа сето. В основном она базировалась на коллекциях Псковского музея-заповедника и Музея истории города Печоры. Ирина Галицкая рассказала о том, какие мастера изготавливали то или иное украшение, познакомила слушателей с различиями в стилистике работы мастеров и особенностями их творчества, а также уделила особое внимание наиболее интересным экспонатам.