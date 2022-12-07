Игрушки и канцелярию передали в псковские больницы в рамках акции «Коробка храбрости»

11:46, 07 декабря 2022, ПАИ

Всероссийская акция «Коробка храбрости» прошла в Псковской области по инициативе регионального совета сторонников «Единой России». Подарки для детей помогли собрать общественные и промышленные организации, волонтерские движения, депутаты и другие неравнодушные граждане, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В Пскове от партийцев и сторонников игрушки и канцелярские принадлежности в Псковскую детскую областную больницу передал руководитель регионального совета сторонников, депутат регионального парламента Игорь Дитрих.

«Идея этой доброй акции очень простая – большинство детей боится докторов, уколов и анализов, а тут приходит ребёнок к врачу, взяли ему, например, кровь из пальчика, может, он и поплакал, но получил награду за болезненную процедуру – возможность выбрать из «Коробки храбрости» любую понравившуюся игрушку, книжку или предметы для творчества», - пояснил Игорь Дитрих.

Медики больницы поблагодарили партийцев, а также всех неравнодушных жителей, которые приняли участие в акции «Коробка храбрости», за подарки для детей.

В Великих Луках активисты волонтерского центра партии передали «Коробки храбрости» в детскую городскую больницу и детское стационарное отделение противотуберкулезного диспансера.

«Эта добрая акция – импульс к выздоровлению детей. Болезненные процедуры, уколы зачастую требуют у детей терпения и смелости. Небольшие подарки поднимут настроение, придадут сил, что позволит детям скорее поправиться», – подчеркнул участник акции, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

В акции приняло участие большое количество неравнодушных людей из всех муниципальных образований региона. Депутаты разных уровней, в частности, депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский, депутаты фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов под руководством Армена Мнацаканяна, городские депутаты, активисты «Молодой Гвардии Единой России», предприниматели, общественники, воспитанники и сотрудники школ и детских садов и простые граждане. Много игрушек для Псковской детской областной больницы передали активисты Печорского, Порховского отделений «Единой России» и активисты родительского сообщества школы №7 города Острова.

Сбор игрушек в рамках акции «Коробка храбрости» проходил в течение трех недель в волонтерских центрах «Единой России» во всех местных отделениях партии. Собранные игрушки партийцы передали больным детям в медицинские учреждения во всех муниципалитетах Псковской области, а также часть собранных игрушек будет направлена на новые территории.

Игрушки станут своеобразной наградой для ребят за смелость во время пребывания в больнице. Ребенок, который перенес болезненную или просто неприятную медицинскую процедуру, сможет выбрать из коробки любую понравившуюся вещь.