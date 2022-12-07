Приставы помогли вернуть газ в дом печерянки

11:46, 07 декабря 2022, ПАИ

Судебные приставы помогли вернуть газ в частный жилой дом в Печорах. Его отключение от газоснабжения суд признал незаконным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении организации было возбуждено исполнительное производство. «С целью недопущения привлечения к административной и уголовной ответственности, наложения штрафов уже на следующий день были произведены работы по возобновлению газоснабжения частного жилого дома в городе Печоры», - говорится в сообщении.

Нарушенные права собственницы дома восстановлены в полном объёме, также женщина получила компенсацию морального вреда.