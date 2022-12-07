Необычные инструменты прозвучали на концерте в Пскове

14:21, 07 декабря 2022, ПАИ

Концерт «Щедрин-сюита», на котором центральной группой инструментов стали ударные и перкуссия, прошел в Пскове 4 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене прозвучали барабаны и литавры, треугольники и ксилофон, маримба и колокольня, виброфон и ковбелл. А также гуиро, шейкеры, кахон, кастаньеты. Сам концерт был посвящен юбилею живого классика русской музыки – Родиону Щедрину, которому 16 декабря исполнится 90 лет.

По словам художественного руководителя Псковской областной филармонии Алексея Репникова, идея выступлений, посвященных разным инструментам, выросла из стремления познакомить псковскую публику с богатым диапазоном звучания оркестра.

Концерт начался с выступления «юных сил» - учеников по классу ударных инструментов одной из детских музыкальных школ города под руководством педагога Алексея Рыбникова. Ребята сыграли «Марш» из «Детского альбома» Чайковского. «Занимаемся и становимся знаменитыми музыкантами», – напутствовал их главный дирижер оркестра, вручая подарки от филармонии.

Познакомились псковичи и с хангом – это перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Артист симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича Антон Назарко исполнил на нем композицию своего авторства.

Смысловым центром и кульминацией концерта стало исполнение музыкальных шедевров Родиона Щедрина Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Яркое, полное страсти и эмоций выступление не оставило псковичей равнодушными. Затаив дыхание, музыку слушал весь зал, отметили в ТКД.

Приятные впечатления оставила музыкантам из «культурной столицы» и псковская публика. «Мы благодарны за зрительскую поддержку, - подчеркнул артист оркестра Мариинского театра Григорий Журавлев. - Чувствовалось, что для аудитории такой концерт в новинку. Все очень внимательно следили за нашими передвижениями, мы ощутили искренний интерес».

Серия филармонических концертов, посвященных одной группе инструментов, продолжится концертом медных духовых. На авансцену выйдут труба, тромбон, валторна, туба, саксофон. Концерт запланирован на вторую половину января - начало февраля 2023 года.