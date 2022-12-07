Выставка «Рыцари слова» открылась в Пушкинском заповеднике

12:40, 07 декабря 2022, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет жителям и гостям Пушкиногорья выставку «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Эту экспозицию подготовил Государственный музей истории российской литературы (Государственный литературный музей) имени В. И. Даля. Посвящена она истории знакомства и дружбы двух выдающихся людей своего времени. Первый поэт России Александр Пушкин познакомился с писателем, этнографом, лексикографом и, кроме всего, военным врачом Владимиром Далем ещё в 1832 году. Приятели не единожды встречались — не только в Северной столице, но даже и в Оренбурге, где Даль находился по делам службы, а Пушкин собирал материал для своей «Истории Пугачёва». Именно доктор Даль провёл у постели смертельно раненного Пушкина последние два дня жизни поэта.

Выставка из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля представляет портреты своих «рыцарей», их общих знакомых, виды мест, где литераторы бывали, прижизненные издания сочинений Пушкина и первое издание «Словаря» Даля, предметы дворянского быта первой половины XIX века. Большая часть из представленного — своего рода иллюстрации к цитируемым тут же статьям из «Словаря» В. И. Даля. Отдельная составляющая экспозиции — шуточные рисунки Евгении Двоскиной о том, как жили бы Александр Сергеевич и Владимир Иванович, будь они нашими современниками, отметили в музее.

С выставкой «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» можно познакомиться в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Предполагается, что она будет открыта здесь до 31 марта следующего года. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.