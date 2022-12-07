Борис Елкин объяснил необходимость ещё одного светофора на Рижском проспекте

12:47, 07 декабря 2022, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в ответ на обращение псковича на сайте губернатора объяснил необходимость установки ещё одного светофора на Рижском проспекте, в районе его пересечения с улицей Киселёва.

Автор обращения упомянул, что на проспекте на отрезке около 400 метров теперь будет сразу пять светофоров: у остановки «Маяк», на пересечении с улицами Народной, Киселёва, Петровской и Максима Горького.

«Ежедневно в рабочие дни с 7:30 до 9:30 очередь из автомобильного транспорта стоит на Рижском проспекте от улицы Рокоссовского до площади Ленина. С введением нового объекта и так минимальная скорость снизится практически до нуля, - возмутился пскович. - Автомобили на этом перекрёстке будут стоять сплошной стеной, и теперь не будет никакой возможности для других участников движения, чтобы пересечь Рижский проспект по улице Киселёва со стороны улицы Коммунальной».

Борис Елкин уточнил, что устройство светофора на пересечении Рижского проспекта с улицей Киселева «обусловлено необходимостью обеспечения безопасности участников дорожного движения с целью локализации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов».