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Общество

Мастерить галстук-бабочку и готовить сырники научили псковских школьников

С профессиями портного, закройщика, технолога-конструктора, дизайнера одежды познакомили школьников в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Профессиональные пробы проходили в рамках проекта «Билет в будущее».

Фото псковского колледжа

Школьники под руководством преподавателя колледжа Галины Герасимовой изготовили аксессуар «галстук-бабочка», а также познакомились с высокотехнологичным швейным оборудованием. «Это мой первый опыт участия в профессиональных пробах. Научить учащихся 6-9 классов сделать аксессуар своими руками – колоссальное удовольствие. А самая большая награда для педагога – глаза детей, наполненные благодарностью и гордостью за себя, что у них все получилось», - отметила преподаватель.

Также школьники познакомились с профессией парикмахера, с понятием «экранирование волос» и приемами создания объёмных локонов. «Особый интерес у ребят вызывало то, как можно держать в руках одновременно несколько парикмахерских инструментов. Некоторые даже сравнивают нашу работу с профессией фокусника или жонглёра», - отметила  мастер производственного обучения Ксения Васильева.

Виктория Арсентьева в мастерской «Поварское дело» познакомила тридцать школьников города с основами поварского и кондитерского дела. На профессиональных пробах готовили сырники с разными соусами, заканчивались занятия дегустациями. «Участвую в профессиональных пробах второй год.  Удивительно, что у школьников, которые впервые у нас, уже через несколько минут глаза загораются интересом, потом восторгом и затем появляется удовлетворение от выполненной работы. Здорово, что такие встречи помогают учащимся с выбором будущей профессии», - уверена преподаватель.

Фото Псковского колледжа

Всего профессиональные пробы в колледже посетили 88 учащихся из пяти школ города Пскова.

Проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

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