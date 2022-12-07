Мастерить галстук-бабочку и готовить сырники научили псковских школьников

12:59, 07 декабря 2022, ПАИ

С профессиями портного, закройщика, технолога-конструктора, дизайнера одежды познакомили школьников в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Профессиональные пробы проходили в рамках проекта «Билет в будущее».

Школьники под руководством преподавателя колледжа Галины Герасимовой изготовили аксессуар «галстук-бабочка», а также познакомились с высокотехнологичным швейным оборудованием. «Это мой первый опыт участия в профессиональных пробах. Научить учащихся 6-9 классов сделать аксессуар своими руками – колоссальное удовольствие. А самая большая награда для педагога – глаза детей, наполненные благодарностью и гордостью за себя, что у них все получилось», - отметила преподаватель.

Также школьники познакомились с профессией парикмахера, с понятием «экранирование волос» и приемами создания объёмных локонов. «Особый интерес у ребят вызывало то, как можно держать в руках одновременно несколько парикмахерских инструментов. Некоторые даже сравнивают нашу работу с профессией фокусника или жонглёра», - отметила мастер производственного обучения Ксения Васильева.

Виктория Арсентьева в мастерской «Поварское дело» познакомила тридцать школьников города с основами поварского и кондитерского дела. На профессиональных пробах готовили сырники с разными соусами, заканчивались занятия дегустациями. «Участвую в профессиональных пробах второй год. Удивительно, что у школьников, которые впервые у нас, уже через несколько минут глаза загораются интересом, потом восторгом и затем появляется удовлетворение от выполненной работы. Здорово, что такие встречи помогают учащимся с выбором будущей профессии», - уверена преподаватель.

Всего профессиональные пробы в колледже посетили 88 учащихся из пяти школ города Пскова.

Проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.