70% месячной нормы снега выпало в Пскове с 18 ноября

13:28, 07 декабря 2022, ПАИ

70% месячной нормы снега выпало в Пскове с 18 ноября, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин. Минувшей ночью выпала сразу двухдневная норма.

«Ситуация штатная, но всем коммунальным службам поручил усилиться в части уборки снега, - отметил Борис Елкин. - Уборка снега в Пскове поделена по зонам. На дорогах и тротуарах, автобусных остановках, лестницах и мостах трудятся подрядчики. В общей сложности они обслуживают около 215 км дорог и более 163 км тротуаров».

По словам главы города, очистка идёт круглосуточно. «От объема осадков зависит количество техники на линиях. Сегодня ночью Псков убирали 22 единицы техники и 3 ручные бригады. В дневную смену силы и средства увеличены: город приводят в порядок 27 единиц техники и около 40 рабочих. Во дворах снег убирают управляющие компании с помощью имеющейся либо арендованной техники и дворников. Межквартальные проезды расчищает Служба благоустройства города. В арсенале СБГ 8 тракторов МТЗ. Держу обстановку на контроле!» - заверил Борис Елкин.