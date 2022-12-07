Воспоминания о зверствах немецких карателей в Усвятах опубликовал архив

14:53, 07 декабря 2022, ПАИ

О зверствах немецких карателей в Усвятах рассказал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

В акте усвятской чрезвычайной районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний и нанесению ущерба населению немецкими захватчиками в момент оккупации ими территории Усвятского района можно встретить воспоминания Залмана Судакова, оказавшегося в годы Великой Отечественной войны в лагере в Усвятах.

«В начале октября м[еся]ца 1941 года в м[естечко] Усвяты прибыл карательный отряд немцев. Каратели сразу же переписали всех евреев, проживающих в местечке и эвакуировавшихся сюда из г[ородов] Невель, Витебск и других городов Белоруссии. Они очистили часть домов от русских жильцов и площадь под бугром, огородили целый квартал колючей проволокой (огораживали мы сами по приказу немцев, а немцы только смотрели за нашей работой); когда изгородь из колючки была закончена, немцы согнали в этот лагерь 160 чел. евреев всех возрастов. В этом кошмарном немецком лагере мы содержались до прихода наших войск в м[естечко] Усвяты, то есть до 28/I-[19]42 г. Что же проделывали над нами немецкие звери? Через два дня, как нас согнали в лагерь «Гетто», немецкий карательный отряд в полном составе прибыл на место расположения лагеря, они окружили лагерь, поставили кругом пулеметы, сам командир карательного отряда, офицер (фамилию его не знаю), отобрал мужчин, которые могли работать, и приказал: «В пятиминутный срок всем взять лопаты». Мы, конечно, повиновались, взяли лопаты, но один из евреев по имени Лейба опоздал на несколько секунд, тогда его сразу же выстрелом из пистолета застрелил командир карательного отряда. По приказу немцев женщины тут же во рву вырыли могилу и закопали бедного Лейба********», - вспоминал Залман Судаков.



В этих же материалах приводится воспоминание и о судьбе Михаила Баскина, которого повесили, посчитав его партизаном, а чуть позже расстреляли несколько человек, которых заподозрили в связи с Баскиным.



Были и другие смерти мирных граждан в этом лагере. «По приказанию бургомистра м[естечка] Усвяты - Санегина Ивана Павловича в лагерь была прислана гр[аждан]ка Лапковская - врач-беженка из г. Городок - у нее на руках был 3-летний мальчик (мальчика немцы закопали живым в могилу); вместе с нею в лагерь пришли гр[ажда]не м[естечка] Усвяты, муж и жена Соломоновы, - и вот их всех четверых расстреляли в тот же день», - сообщается в документе.