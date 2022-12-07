Почти 14 тонн макулатуры отправили на переработку в Псковской области

14:38, 07 декабря 2022, ПАИ

Организаторы всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология» подвели итоги третьего сезона. В Псковской области с 15 сентября по 15 ноября собрали порядка 13,8 тонны макулатуры и передали ее на переработку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Наиболее активными участниками стали Управление федеральной почтовой связи Псковской области, средняя общеобразовательная школа № 2 и региональное отделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

В целом по стране собрано и направлено на переаботку рекордное количество макулатуры — более 63 тысяч тонн. Это позволило спасти от вырубки около 12 тысяч га леса, что равно площади примерно 12 тысяч футбольных полей.

«БумБатл-2022 показал беспрецедентные результаты. Рекордное количество участников — более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры и как следствие — рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тысяч тонн углекислого газа. Впервые в БумБатле приняли участие все регионы», — сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

В БумБатле в этом году активное участие принимали как организации, так и индивидуальные участники. Заявки поступали от детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, госучреждений, в сбор включился и корпоративный сектор. Впервые в БумБатле в этом году принял участие крупный ретейл.

Самые результативные регионы: Московская область, Брянская область, Санкт-Петербург. Также в топ-10 регионов вошли: Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Нижегородская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тюменская область.

Экопросветительские мероприятия в рамках БумБатла прошли в 65 регионах. За 2 месяца было организовано более 100 событий, включая эколекцию на международном экологическом фестивале «ЭКОфест», экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, эколекции и экоквизы от активистов «Молодежки ОНФ». Также активисты «Молодежки» и Российского движения школьников посетили с экскурсией 8 предприятий Лиги переработчиков макулатуры.

Активно прошел и творческий конкурс: по условиям акции пользователи должны были выкладывать в соцсети креативные посты с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология. Для участия в соревновании пользователи опубликовали более 1,6 тысячи постов.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», Лига переработчиков макулатуры, сервис Ubirator, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».