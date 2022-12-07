Минстрой назвал среднюю цену на жилье в Псковской области в 2023 году

14:03, 07 декабря 2022, ПАИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало указ, согласно которому норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья в первой половине 2023 года составит 88 737 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, стоимость вырастет на шесть процентов относительно уровня, установленного во втором полугодии 2021 года.

Указ также утверждает среднерыночные цены на жилье по регионам. В Псковской области речь идет о сумме 64,2 тысячи рублей. Самые высокие цены устанавливаются в:

Москве — 169,7 тысячи рублей,

Санкт-Петербурге — 165,3 тысячи рублей,

Приморском крае — 150,3 тысячи рублей,

Краснодарском крае — 149,9 тысячи рублей.

Наименьшие значения вводятся для Ингушетии (45,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (50,2 тысячи), Калмыкии (51,8 тысячи). Для четырех новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — норматив стоимости «квадрата» составит 88,7 тысячи рублей, пишет агентство «Прайм».

Перечисленные нормативы применяются для расчета социальных выплат для покупки или строительства жилья из бюджетных средств федерального бюджета, а также для определения размера межбюджетных трансфертов.