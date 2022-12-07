Народный артист Бедрос Киркоров госпитализирован в Москве

14:36, 07 декабря 2022, ПАИ

Народный артист России, советский, болгарский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован в одну из столичных больниц с пневмотораксом. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Артисту вызвали скорую в квартиру, прибывшие врачи приняли решение доставить его в стационар, говорится в сообщении.

Ранее, в апреле этого года, стало известно, что артист находится в реанимации с сердечной недостаточностью, ставшей следствием перенесенного коронавируса. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря сына звезды эстрады Филиппа Киркорова - Екатерину Успенскую.