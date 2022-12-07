Безопасно ли пить воду из-под крана, рассказали псковичам

15:15, 07 декабря 2022, ПАИ

Можно ли псковичам пить воду из-под крана, рассказал директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это очень серьезный вопрос. Говорить о том, что воду нельзя пить, абсолютно неправильно. В нашей части мы работаем и делаем все, чтобы вода отвечала всем санитарным нормам и требованиям. Безопасность ее подтверждается проверками в лаборатории санэпиднадзора», - подчеркнул гость студии.

Константин Болотин отметил, что основная проблема плохого цвета или запаха воды – это сети, которые достаточно изношены, причем порядка 20 % - более чем на 90%, 50 % - примерно на 60-70 %, еще около 20 % сетей имеют небольшой износ. «Поэтому когда происходят аварийные ситуации, отключение воды, застой воды в трубах, после пуска в воде появляется рыжеватый цвет с песком: это говорит о том, что вода постояла в сети и ей надо просто пройти, протечь, поток воды пойдет потом уже нормально», - добавил директор горводоканала.

Он также рассказал, что сам регулярно пьет воду из-под крана на работе, её добывают из подземного водозабора и также подают в сети. «У нас на сегодняшний день подача воды в город состоит из двух источников: это поверхностный источник (река Великая) и подземный водозабор – недавно построили первую очередь и сегодня заканчиваем строительство второй очереди», - пояснил Константин Болотин.

При этом, по словам эксперта, вода из реки Великой уступает по качеству, так как она собирает в себя воду практически со всей области со множеством болот. «Поэтому с каждым годом нам приходится тратить все больше сил и реагентов на то, чтобы воду привести в те параметры, которые установлены законом», - заметил он.