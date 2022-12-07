Псковские борцы стали призёрами первенства СЗФО
Псковские спортсмены стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою, которое прошло в городе Выборге Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
В соревнованиях приняло участие почти 200 спортсменов из восьми регионов России.
По итогам первенства воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» Максим Евдокимов, Евгений Артамонов и Владислав Радов завоевали три бронзовых медали. Тренирует спортсменов Владимир Евдокимов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>