«Выставочный север» откроется в Пскове в 2023 году

16:14, 07 декабря 2022, ПАИ

Экспозицию «Выставочный север» с работами художников из разных регионов России планируют открыть в Пскове в следующем году. Об этом сообщил председатель псковского отделения Союза художников Виктор Лысюк на круглом столе «Культурная площадь» в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что ранее в городе эту выставку никогда не проводили, а в Великом Новгороде она уже побывала два раза.

При этом Виктор Лысюк обратил внимание, что выставочных залов в Пскове «более чем достаточно, от маленьких до больших».