Законопроект о патриотическом воспитании внёс в областное Собрание прокурор

16:45, 07 декабря 2022, ПАИ

Законопроект «О патриотическом воспитании в Псковской области» внесен в региональный парламент, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

Данный проект закона внес в Псковское областное Собрание прокурор региона Иван Грибов в рамках реализации права законодательной инициативы.

«Законопроект разработан в целях обеспечения реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента России. Он определяет цели, задачи, принципы и основные направления патриотического воспитания в Псковской области, устанавливает организационные основы системы патриотического воспитания», - говорится в сообщении.