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Общество

Михаил Ведерников побывал на «Фабрике процессов» в Великих Луках

В рамках рабочей поездки губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с устройством и инфраструктурой технопарка «Электрополис» в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вместе с ним на объекте присутствовали депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, вице-губернатор Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, президент Фонда «Сколково» по региональному и международному сотрудничеству Юрий Сапрыкин и представители фонда, а также руководители технопарка.

О мощностях производственного кластера и его преимуществах рассказала директор Электрополиса Ирина Белова. По ее словам, проект направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Псковской области, создание новых рабочих мест, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Основная задача технопарка — разработка и производство электротехнической продукции напряжением 110 — 750 кВ, не имеющей аналогов в РФ. На сегодняшний день его резидентами являются 14 компаний.

Одна из новейших практических площадок технопарка — «Фабрика процессов». Она открыта в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Здесь проводится обучение специалистов принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Обучение проводят эксперты Федерального центра компетенций. Программа реализуется по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда» национального проекта «Производительность труда».

Сегодня здесь занимались семь сотрудников якорного резидента технопарка — ЗАО «Завод электротехнического оборудования».

Михаил Ведерников пообщался со слушателями и подчеркнул, что оптимизация процесса важна для любого вида производства.

В конгрессно-выставочном зале «Электрополиса» при участии губернатора области состоялась презентация нового резидента промышленного технопарка «Электрополис» ООО «Поток». Предприятие занимается разработкой программного обеспечения, планированием и проектированием компьютерных систем.

Здесь же был представлен стартап кандидата технических наук, доцента Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, потенциального резидента технопарка Николая Максимова. Ученый презентовал переносной термоэлектрический генератор для зарядки аккумуляторов мобильных устройств и беспилотных летательных аппаратов.

Михаил Ведерников отметил все проекты как интересные и полезные.

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