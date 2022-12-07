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Общество

Сбербанк внедрил проект «Школьная карта» в великолукском лицее

Современный проект «Школьная карта» внедрили специалисты Псковского отделения Сбербанка в инженерно-экономическом лицее Великих Лук. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Школьная карта выполняет две основных функции: пропускную и платежную. Первая позволяет ребенку успешно проходить в учебное заведение, используя карточку в качестве пропуска на терминале. Этот функционал повышает безопасность школы, так как исключает возможность прохождения в нее посторонних лиц.

Картой можно расплатиться за горячий обед в школьной столовой и просто купить что-то в буфете. Оплата картой позволяет не использовать наличные деньги на территории школы, что исключает потерю или нецелевое использование денежных средств ребенком. При этом родители получают информацию не только о расходах школьника, но и контролируют его меню в личном кабинете.

Школьную карту удобнее всего пополнять через Сбербанк Онлайн. Деньги зачисляются на счет в режиме онлайн и без комиссии. Но безналичное зачисление средств не единственный вариант. При необходимости положить деньги на карту школьника можно также через терминалы Сбербанка.

«Сбер давно перестал быть просто банком. Мы постоянно находимся в поиске удобных для жителей Псковской области решений, направленных на повышение доступности финансовых услуг. Великолукский лицей стал еще одним учебным заведением в регионе, на базе которого реализована система бесконтактного контроля Сбербанка. Проект «Школьная карта» также успешно работает в гуманитарном лицее Пскова», — отметил управляющий псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

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