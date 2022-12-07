Группа мобилизованных отправилась из Псковской области в зону СВО

16:20, 07 декабря 2022, ПАИ

Торжественное построение личного состава перед отправкой очередной группы мобилизованных в зону проведения специальной военной операции прошло на плацу Псковского соединения ВДВ 8 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к бойцам обратился его заместитель Василий Осипов, который поблагодарил мужчин за их гражданскую позицию, мужество и готовность исполнить воинский долг. «Абсолютно уверен, что командование Псковского соединения ВДВ, ваши непосредственные командиры сделают все возможное, чтобы вы были обеспечены всем необходимым и не подвергались излишнему риску. Прислушивайтесь к ним, положитесь на их опыт и знания», — сказал он.

Он также добавил, что правительство Псковской области на постоянной связи с подразделением и оказывает всемерную поддержку военнослужащим и членам их семей. «Сообща мы справимся со всеми испытаниями», — заключил Василий Осипов.

Врио командира Псковского соединения ВДВ гвардии полковник Михаил Ткачев, обращаясь к призванным на военную службу бойцам, выразил уверенность, что они успешно справятся с поставленными задачами. «Время, которое вы провели здесь, на полигонах, обязательно даст свои результаты. Каждый из вас получил хорошую школу для выполнения боевой задачи. Помните, ребята: не умирать, а жить. Так говорили наши отцы и деды, и нам с вами сейчас нужно прославлять традиции, которые были заложены ими. Нам с вами потом смотреть в глаза своим детям, внукам и правнукам», — подчеркнул Михаил Ткачев.

Слова признательности за готовность встать на защиту интересов России от ветеранского сообщества мобилизованным передал руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане полковник в отставке Николай Дубик. Он пожелал военнослужащим силы воли, бодрости духа и успешного выполнения боевой задачи: «Горжусь вами!»

Затем десантников благословил иерей храма Святого благоверного великого князя Александра Невского Александр Короплясов.

В зону СВО вместе с псковичами отправились жители Санкт-Петербурга и Саратовской области. На территории Псковского соединения ВДВ мобилизованные прошли специализированную тактическую подготовку и боевое слаживание. Первая группа мобилизованных из Псковской области отправилась для выполнения специальных задач в конце ноября. Губернатор Михаил Ведерников посещал военнослужащих во время их боевой подготовки на полигоне.