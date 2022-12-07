Горводоканал Пскова остро нуждается в слесарях и инженерах

17:27, 07 декабря 2022, ПАИ

О проблеме нехватки кадров рассказал гость программы «Среда обитания», директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Кадровая проблема, мне кажется, сейчас у всех предприятий существует, и как ее решить – на сегодняшний день ответа нет. Пока у нас не наладится система среднего технического образования», - отметил гость студии.

По словам Константина Болотина, на предприятии «Горводоканал» должно быть 860 сотрудников, при этом фактически работает 645 человек. «Мы остро нуждаемся и в слесарях, и в инженерном составе. Можно зайти на сайт, посмотреть список. В последнее время, естественно, основной вопрос – это фонд оплаты труда, заработная плата. Люди почему уезжают? Первое – это зарплата, второе – это, конечно, инфраструктура, где ты живешь, насколько она тебя устраивает», - заметил руководитель предприятия.

Средняя зарплата на сегодняшний день, уточнил он, составляет 37,5 тысячи рублей. «Отслеживаем всю возможную нормативную документацию, чтобы была возможность поднять еще раз сотрудникам зарплату», - добавил Константин Болотин.