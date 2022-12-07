«Экопром» призывает псковичей использовать спецконтейнеры для пластика

17:39, 07 декабря 2022, ПАИ

«Экопром» призывает жителей Псковской области быть ответственными и напоминает о необходимости использования специальных контейнеров для пластика, установленных на площадках ТКО. Об этом сообщается в группе компании соцсети «ВКонтакте».

«Всё больше людей ведут экологически осознанный образ жизни: отказываются от использования полиэтиленовых пакетов, проводят начальную сортировку мусора после использования продуктов, сдают отходы на повторную переработку. Сдавая отходы по видам в пункты приема, люди способствуют улучшению экологической обстановки, экономят энергоресурсы, сокращают долю складируемого мусора и способствуют уменьшению площади полигонов ТКО. Ввести эту привычку в повседневную жизнь совсем нетрудно», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что пищевые остатки, бумага и листва во время разложения не оказывают негативного влияния на здоровье человека и окружающую экосистему. А вот использованные батарейки, аккумуляторы, автопокрышки, ртутные градусники, люминесцентные лампы, лекарственные препараты, сломанные компьютеры, химикаты, лакокрасочные изделия, полиэтилен – отходы, угроза которых заключается в высокой токсичности.

С целью сохранения экологической обстановки в Псковской области были установлены контейнеры желтого цвета и сетки ПЭТ.