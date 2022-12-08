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Культура

Эксперт заявил о нехватке площадок для творческой молодежи Пскова

О нехватке пространств для творческой молодежи Пскова заявил директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Сейчас, к сожалению, нет большого количества пространств для творческой молодежи», – сказал Константин Васильев.

По его словам, в основном для творческих мероприятий используется креативное пространство «Лофт». Директор ДШИ считает, что необходимо организовать дополнительные площадки, «куда любой желающий сможет выйти со своим творчеством».

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