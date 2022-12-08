Площадки для художников организуют в Пскове в 2023 году

09:54, 08 декабря 2022, ПАИ

Площадки для псковских художников будут организованы в следующем году в рамках празднования Дня города Пскова. Об этом заявил начальник управления культуры города Пскова Дмитрий Яковлев в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

Также он предложил включить в программу X традиционного фестиваля мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» блок, посвященный творчеству псковских художников.

«Всем художникам рекомендую активно использовать наши площадки. Площадку Городского культурного центра, Дом офицеров, наши библиотеки. Это гарантия того, что вашу выставку посмотрят не только в день открытия, но и будут посещать ее на протяжении всего времени проведения», - отметил Дмитрий Яковлев.