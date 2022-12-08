Карусель, глинтвейн и ёлка: псковские випы рассказали об ассоциациях с Новым годом

10:32, 08 декабря 2022, ПАИ

О предвкушении Нового года, главных символах праздника и традициях рассказали спикеры медиацентра Псковского агентства информации.

Руководитель управления Федерального казначейства по Псковской области Дмитрий Губин:

– Новогоднее настроение нас посещает в декабре, когда все наши клиенты начинают судорожно тратить деньги на лицевых счетах, чтобы успеть до завершения финансового года оплатить все произведенные работы, оплатить товары, потому что все, что останется на 1 января, будет перечислено в доход соответствующего бюджета, а решением о бюджете будут предоставлены средства уже на 2023 год. Также новогоднее настроение нас посещает, когда мы проводим елку для детей наших сотрудников: в актовом зале ставим елку, наряжаем ее. Это примерно 20 декабря.

А у меня лично предвкушение праздника приходит, когда дети – у меня три дочки - спрашивают: «Папа, когда мы будем ставить елку?» Обычно это происходит недели за две до Нового года, а то и раньше, разбираем ее тоже не сразу после Нового года, примерно в начале февраля. Символ Нового года – шары на елке и сверкающая гирлянда.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Символ Нового года – это снег и время, когда начинаются новогодние ярмарки. Сразу появляется особое ощущение, даже приятно ходить. Вот сейчас приходишь в крупный магазин, а там уже новогодние украшения, и сразу – предвкушение праздника. А мои любимые игрушки на елку – советские, стеклянные. Это очень теплое, приятное воспоминание из детства.

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Центр «Мой бизнес») Анастасия Иванова:

– Ощущение скорого Нового года появляется, когда начинаешь покупать подарки друзьям, родственникам. В моем случае это обычно 28-30 декабря, не раньше. Зато ощущение праздника приходит в момент приобретения подарков. Моя любимая игрушка – символ праздника – это снеговик. Есть такие, из детства еще, снеговики из ваты. Ну и вообще на улице если есть снег, если есть снеговики – это тоже ощущение праздника.

Депутат Псковской городской Думы Иван Мешков:

– Вот первый снег выпал – и для меня это уже Новый год. У меня ребенок ходит в садик, и когда они начинают разучивать стишки – всё, можно считать, для меня Новый год уже настал. А с точки зрения ощущения Нового года, украшения дома либо развешивания гирлянд, у меня уже это сделано. Пришел ребенок из садика и говорит: давай наряжать елку. Ну давай. Вот и нарядили мы с ним елку еще в конце осени, он удовольствие получил, и старших детей к этому привлекли, и гирлянды повесили на окошке. А еще у нас есть уличные гирлянды – мы ее на балкон повесили. Всё! И у сына теперь традиция: приходит из садика, вечереет – он включает гирлянду, чтобы она на улице горела. А утром, когда встает, выходит и выключает. Поэтому у нас Новый год уже начался.

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин:

– Ощущение Нового года приходит, когда выпадает снег. Хотя моя радость в этом смысле больше связана со спортивными вещами: я люблю покататься на лыжах, выехать за город, поближе к природе. Для меня новогодняя история – это отпуск, когда можно отдохнуть, куда-то съездить, провести время с близкими, с семьей. Это время отдыха в общем, потому что обычно в конце года много задач, дел, подведение итогов, рабочих вопросов, и когда ты уже 30-го числа выдохнул, думаешь: всё, вроде уже праздник. Новый год для меня – это, конечно, новогодние елки, аромат глинтвейна, карусели… Но это больше связано с Прибалтикой: у них это больше чувствовалось, когда мы туда ездили. Но последние несколько лет и у нас в городе очень красиво становится.

И. о. заведующей отделением патологии беременности Псковского клинического перинатального центра Деляра Барановская:

– Раньше, в детстве, мы долго отмечали на даче Новый год с огромной трехметровой елкой – я, родственники. Сначала ёлка была живая, потом мы всё-таки перешли на искусственную, жалко живую рубить. Плюс на участке живые елки наряжали. Это лет, наверно, до 20, может, даже до 25 мы каждый год так отмечали с родителями, с бабушками, дедушками, большой семьёй. И у меня остался праздник детства – Новый год. Причем у нас никогда не дарили подарки сразу же на Новый год. Мы ночью, чтобы никто не видел, никто друг с другом не пересекся, под елку приносили их со всего дома. А наутро, уже 1 января, открывали и смотрели, что же принес Дед Мороз. Учитывая, что у нас там человек по 15-20 каждый год собиралось, представляете, какое количество подарков было под этой огромной елкой.

А последнее время из-за работы, из-за того, что, конечно, уже все немножко по отдельности живут, мы часто с друзьями отмечаем Новый год, поэтому даже дома не всегда ёлку наряжаем. Правда, мы с мужем покупаем каждый год маленькую елочку, которая на стол ставится, и маленькие игрушки к ней, либо конфетами украшаем. В один год мы купили ёлку прямо 31-го, а в том году я захотела прямо праздник-праздник, мы поехали купили живую елку в горшке, в общем, какая-то крутая елка была и стоила огромных денег. Я просто как раз дежурила 31-го и сказала мужу, что у меня и так праздника не будет, так вот хоть ёлка. 20 декабря мы купили эту живую ёлку, я её украсила всякими конфетами – съестная такая ёлка была, и она у нас стояла аж до мая месяца. Мы думали её пересадить потом на дачу, но что-то ей было жарко, видимо, в квартире... Но она у нас почти полгода простояла. А в этом году не знаю, где и как будем отмечать. У меня просто муж в Москве живет, и мы пока ещё даже не решили, как, где и что это будет.

Заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура:

– Когда снег выпадает, я начинаю думать о Новом годе. Ещё праздник для меня начинается, когда я вижу гирлянды в окнах домов. Город украшают чуть позже, а вот гирлянды у людей уже начинают создавать настроение. В этом году вчера началось праздничное настроение: я шёл по коридору на работе, а все: «Привет! Привет!» – такие радостные почему-то, и меня осенило – у меня в коридоре как будто светлее стало: праздники, такое настроение у всех хорошее.