Путин: Дополнительная мобилизация не имеет смысла

18:01, 07 декабря 2022, ПАИ

Дополнительные мобилизационные мероприятия не имеют смысла, заявил президент России Владимир Путин на заседании по правам человека.

Также президент рассказал, что сейчас в зоне СВО находится 150 тысяч мобилизованных граждан. Всего было призвано 300 тысяч.

Из 150 тысяч мобилизованных, находящихся в зоне СВО, лишь 77 тысяч служат в боевых подразделениях. Остальные, по словам президента, находятся на вторых и третьих рубежах, или проходят дополнительную подготовку.

Вторая половина мобилизованных, которая не находится в зоне СВО, сейчас располагается на полигонах и в учебных центрах. «Это так называемый боевой резерв», – уточнил Владимир Путин.