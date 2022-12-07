Островский суд вынес приговор в отношении пьяного водителя

18:40, 07 декабря 2022, ПАИ

Островский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

17 сентября мужчина двигался на автомобиле от дома № 13 в городе Острове-3 в сторону улицы Освобождения. В пути следования его остановил инспектор ДПС. В связи с наличием достаточных оснований полагать, что подсудимый управляет транспортным средством в нетрезвом виде, нарушитель был отстранён от управления автомобилем.

Как установлено судом, ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Суд признал жителя города Острова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 4 года 6 месяцев.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.