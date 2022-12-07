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Общество

Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность в новогодние праздники

Губернатор Псковской области, председатель региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности в новогодние и рождественские праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, муниципалитетам поручено в ближайшее время провести заседания местных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где следует обсудить актуальные темы, например проведение профилактической работы с населением по пожарной безопасности и правилам использования пиротехнических изделий, и вопросы межведомственного взаимодействия.

Администрациям районов и городских округов, исполнительным органам Псковской области поручено обеспечить дежурство ответственных лиц в нерабочие и праздничные дни. Сформировать такие списки и обеспечить работу рекомендовано ресурсоснабжающим организациям.

В указанный период по поручению главы региона будет необходимо организовать бесперебойную работу коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения, а также обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

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