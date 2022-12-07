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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал работы по капремонту моста в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Борисом Елкиным проинспектировали работы по капремонту моста через реку Милевка, который расположен в створе улицы Гремячей. Об этом глава региона сообщает в своем личном Telegram-канале.

На данный момент большая часть работ завершена: установлен железобетонный мост, обустроена система водоотвода, укреплены откосы насыпи и обустроено покрытие проезжей части. На ремонт направлено более 36 млн рублей.

Осталось нанести разметку, установить уличные светильники на опоры и устроить тротуары. По словам подрядчика, через 1,5–2 недели объект будет полностью готов.

«Обсудили и ремонт прилегающих к мосту улиц, в следующем году здесь планируется привести в порядок сразу несколько городских дорог», - уточнил губернатор.

Более 10 лет этот мост был закрыт для движения транспорта. Теперь у автомобилистов появится альтернативный путь, соединяющий Запсковье и центр города.

Напомним, что после открытия нового моста через Милевку может появиться новый туристический маршрут, пролегающий через него.

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Михаил Ведерников проконтролировал работы по капремонту моста в Пскове
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