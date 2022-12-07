Алёна Тимаева назначена судьёй Псковского городского суда
Указом президента РФ назначены судья Псковского городского суда и председатель Новосокольнического районного суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».
Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2022 № 892 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия» на период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьёй Псковского городского суда назначена Алёна Тимаева.
Этим же указом на шестилетний срок полномочий председателем Новосокольнического районного суда Псковской области назначен Сергей Клюкин.
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