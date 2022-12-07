Алёна Тимаева назначена судьёй Псковского городского суда

20:17, 07 декабря 2022, ПАИ

Указом президента РФ назначены судья Псковского городского суда и председатель Новосокольнического районного суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2022 № 892 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия» на период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьёй Псковского городского суда назначена Алёна Тимаева.

Этим же указом на шестилетний срок полномочий председателем Новосокольнического районного суда Псковской области назначен Сергей Клюкин.