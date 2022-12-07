Тёплые носки и следки для бойцов СВО передали в Палкинском районе

20:50, 07 декабря 2022, ПАИ

В Первомайском психоневрологическом интернате изготовили тёплые носки и следки для бойцов СВО, сообщает Псковскому агентству информации газета Палкинского района «Льновод».

Продолжается сбор помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, от организаций Палкинского района и неравнодушных жителей. Сегодня тёплые вещи, изготовленные в стенах Первомайского дома-интерната, работник учреждения Татьяна Гонтарь передала в Центр добровольчества посёлка Палкино.

Штаб приёма находится по адресу ул. Островская, д. 23, Центр добровольчества пос. Палкино.