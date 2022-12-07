Лучших волонтёров Пскова наградят в «Точке кипения» ПсковГУ

21:33, 07 декабря 2022, ПАИ

8 декабря в рамках празднования Международного дня волонтёра состоится торжественное награждение самых активных волонтёров Псковского городского молодёжного центра и образовательных учреждений города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Псковский городской молодёжный центр.

Вручать благодарности и памятные подарки будет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

В программу мероприятия также войдут кофе-брейк и «ДоброКвиз» ведущего и автора квизов и брейн-рингов Михаила Черкасова. Место проведения — «Точка кипения» ПсковГУ (Л. Толстого, 4), начало в 18:00.