Михаил Ведерников: Технологии «Сколково» повысят знания участников инновационных проектов

21:39, 07 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области на базе Великолукского технопарка «Электрополис» может быть создан региональный оператор фонда «Сколково». Детали совместного проекта с представителями фонда в среду, 7 декабря, в Великих Луках обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона обратил внимание, что количество резидентов «Электрополиса», несмотря на все экономические сложности, растёт, а представительство «Сколково» позволит нарастить производственные показатели.

«Статус регионального оператора у фонда «Сколково» позволит технопарку стать центром притяжения инноваций, обладающим современной инфраструктурой и компетенциями в области разработки технологий. Он объединит в единую систему образовательные учреждения, производственные предприятия и региональную инфраструктуру поддержки бизнеса. Кроме того, резиденты технопарка получат доступ к методологии и практикам «Сколково» по работе с технологическими проектам, а также смогут обучить и повысить компетенции команд участников инновационных проектов», — отметил губернатор.

Вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин обратил внимание, что многие сейчас стремятся двигаться в сторону инноваций, однако важна мотивация команды и руководства региона. «В Псковской области она есть», — подчеркнул он и выразил готовность к продуктивному взаимодействию.

В рамках встречи стороны обсудили шаги развития инновационного кластера на территории региона.