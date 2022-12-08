Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор оценил капитальный ремонт Куньинской школы

Фото пресс-службы правительства региона

В рамках рабочего выезда в Куньинский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил среднюю общеобразовательную школу районного центра, чтобы проконтролировать качество выполненного капитального ремонта.

В учреждении по государственной программе «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтированы учебные кабинеты и лестница на втором этаже пристройки, а также третий этаж основного здания. На эти цели было направлено более 18 млн рублей. По проекту в школу также приобретены новое оборудование и учебные материалы на сумму около 7 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства региона

Михаил Ведерников осмотрел обновлённые помещения и пообщался с руководством и педагогами школы. Они признались, что работать в новых кабинетах приятно и комфортно. В Куньинской школе обучается около 380 учеников, в том числе и более 80 ребят с особенностями развития. Занятия ведутся в одну смену.

Губернатор в свою очередь обратил внимание, что Куньинский район в числе наиболее активных муниципалитетов по работе в программе модернизации школьных систем образования. Участие в федеральном проекте позволило муниципалитету в этом году провести капитальный ремонт сразу трёх образовательных учреждений — Куньинской, Жижицкой и Ущицкой школ — на общую сумму более 40 млн рублей.

«Вы молодцы. Нам в Куньинском районе осталось одну школу отремонтировать. Хороший пример для всех остальных муниципалитетов», — подчеркнул губернатор.

Фото пресс-службы правительства региона

Добавим, в рамках нацпроекта «Образование» в Каськовской и Ущицкой школах в текущем году открыты два центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Пухновскую школу приобретено компьютерное оборудование. Кроме того, все школы оснащены современными цифровыми лабораториями для изучения предметов естественно-научного цикла, комплектами робототехнического оборудования, компьютерной техникой, а также цифровыми микроскопами.

Ранее глава региона в Пскове посетил лицей экономики и основ предпринимательства, где также завершён капитальный ремонт. Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в этом году в Псковской области будут капитально отремонтированы 33 школы.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

Губернатор оценил капитальный ремонт Куньинской школы
07 декабря 2022

Группа отлова АНЗО «Шанс» вошла в список кандидатов на «Народное признание»
07 декабря 2022

Денежную надбавку будут получать врачи районных больниц с 2023 года

07 декабря 2022

Победительниц всероссийской олимпиады наградил глава Печорского района

07 декабря 2022

Ремонт автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники продолжается

07 декабря 2022

Борис Елкин проконтролировал уборку снега в Пскове
07 декабря 2022

Лучших волонтёров Пскова наградят в «Точке кипения» ПсковГУ
07 декабря 2022

Тёплые носки и следки для бойцов СВО передали в Палкинском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...