Михаил Ведерников положительно отметил работу команды Куньинского района

00:43, 08 декабря 2022, ПАИ

В рамках рабочего выезда в Куньинский район в среду, 7 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с активом муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во вступительном слове Михаил Ведерников отметил, что за последние несколько лет в развитие инфраструктуры Куньинского района вложено более 630 млн рублей. «Хорошими темпами идёт реализация национальных проектов, вы активно включились в программу модернизации школ. Отличная командная работа. Коллеги из правительства области высоко оценивают вашу командную работу. Вы стабильно находитесь в первой десятке среди районов. Но есть куда стремиться. Вы знаете, несмотря на все сложности, никакие программы не закрываются, всеми известными инструментами можно продолжать пользоваться, чтобы привлекать федеральные средства и в плановом режиме решать проблемы района», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников наряду с работой муниципальной власти отметил и деятельность общественников, реализующих свои идеи благоустройства общественных пространств посредством ТОС.

Глава Куньинского района Олег Лебедев в свою очередь поблагодарил руководство региона за внимание к муниципалитету и содействие в решении насущных вопросов.

Далее в ходе открытого, доверительного разговора глава региона обсудил с гражданами актуальные вопросы в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других направлений.

Один из вопросов, заданных Михаилу Ведерникову, касался капитального ремонта Каськовской школы, которая не вошла в программу «Модернизация школьных систем образования» на этот год. Губернатор отметил, что данная школа включена в федеральную программу 2023 года. Сумма ремонта составит более 16 млн рублей. Таким образом, после завершения работ в Каськовской школе вопрос капитальных ремонтов школ в Куньинском районе будет полностью закрыт. Это будет первое муниципальное образование в регионе с таким показателем.

Ещё одна насущная проблема, волнующая население района, — ремонт аварийного участка автомобильной дороги Плюхново – Кудряницы. Вопрос также будет решён в следующем году. Соответствующее поручение во время встречи губернатор дал председателю регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В завершение встречи Михаил Ведерников подчеркнул, что работа над развитием муниципалитета продолжается, и призвал всех жителей Куньинского района к включённости в работу: «Инструменты есть. Ими нужно активно пользоваться».

Итоги визита в Куньинский район губернатор Михаил Ведерников подвёл на рабочей встрече с руководителем муниципалитета Олегом Лебедевым, которого поблагодарил за системную работу. «В районе действительно многое делается. Видно, что есть постоянный контроль за работой подрядчиков», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе встречи глава Куньинского района проинформировал губернатора об итогах реализации в муниципалитете национальных проектов и региональных программ. Подробно рассмотрены направления образования, ЖКХ, здравоохранения, связи, развития дорожной инфраструктуры. Речь также зашла о газификации, благоустройстве воинских захоронений и проектах ТОС.

Отдельно Олег Лебедев доложил о реализации мер поддержки семей мобилизованных. Михаил Ведерников подчеркнул, что все обращения должны быть услышаны и проработаны, в том числе все дети участников СВО должны получить новогодние подарки.