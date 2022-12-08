Ремонт автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники продолжается

22:45, 07 декабря 2022, ПАИ

В рамках нацпроекта будет продолжен ремонт автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники. Дорожники отремонтируют 10,183 км дорожного покрытия. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Это шоссе востребовано у местных жителей, оно связывает между собой два районных центра Псковской области — Великие Луки и Новосокольники, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Дорога относится к IV технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Выполнением работ займётся АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость ремонта составляет более 211 млн рублей. Контракт на два года: участки дороги км 1+360 – км 8+000 и км 19+225 – км 22+768 будут отремонтированы до августа 2024 года.

Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, виражи, укрепит обочины и прибровочные части обочин засевом трав по слою растительного грунта, отремонтирует пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы. Также будут приведены в нормативное состояние автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.