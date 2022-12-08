Победительниц всероссийской олимпиады наградил глава Печорского района

23:12, 07 декабря 2022, ПАИ

Глава Печорского района Сергей Тарасик поздравил призёров Всероссийской олимпиады «Софиум». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

6 декабря в кабинете руководителя муниципалитета – главы Печорского района Сергея Тарасика проходило вручение наград ученицам Печорской гимназии. Заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская пояснила, что гимназистки — призёры Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум».

Грамоту за третье место получила ученица 11-го класс Александра Перий, набравшая 32 балла. Ей не хватило одного балла, чтобы стать победительницей. Помимо диплома, гимназистка приобрела плюс шесть баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Диплом участника вручён Марии Красновой, которая получит два балла при будущем поступлении в вуз. Среди десятиклассников третьим призёром стала Ксения Мищенко. Чтобы получить бонусы при поступлении в вуз, ей нужно принять участие в «Софиуме» в 2023 году.

Отметим, что к интеллектуальному состязанию девушкам помогали готовиться учитель истории Елена Коновалова и заместитель директора по воспитательной работе Печорской гимназии Ирина Страшкова.

«Огромная благодарность за идею участия в олимпиаде такого формата, моральную поддержку и методическую помощь Наталье Спиридоновой, председателю ЦИК Печорского района, и Избирательной комиссии Псковской области за наградные документы и планомерное правовое воспитание молодёжи в школе. А также говорим искреннее спасибо администрации Печорского района за помощь в организации подвоза детей до областного центра. Участие во всероссийской олимпиаде — это не только проверка школьных знаний, но и саморазвитие, полезное знакомство с другими участниками, расширение кругозора», — отмечается на официальной странице Печорской гимназии в соцсети.

А председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов выразил благодарность директору Печорской гимназии Ольге Тумановской.