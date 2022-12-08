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Общество

День образования российского казначейства отмечается сегодня

8 декабря считается Днём образования российского казначейства, в связи с тем что в этот день в 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ № 1556 «О Федеральном казначействе», согласно которому была создана система органов Федерального казначейства РФ.

История казначейства неотделима от истории развития Российского государства в целом. А зарождение этой службы произошло ещё во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность казначея – хранителя материальных ценностей (то есть казны). В связи с объединением русских княжеств в одно государство и, соответственно, расширением его границ изменился и объем ценностей и требования к их сохранности. Так, в XV веке в период правления Ивана III появились казённые дворы.

Следующие реформы в этой сфере произошли уже при Петре I, по указу которого в 1710 году для контроля за поступлением налогов в государственную казну была создана Счётная или Казначейская контора (просуществовавшая до 1742 года). Продолжательницей реформ в финансовой системе страны стала Екатерина II, по распоряжению которой в 1775 году в каждой губернии были созданы казённые палаты, в чьи функции входил сбор налогов и других доходов на местах и обеспечение их сохранности (что, кстати, уже тогда стало делом государственной важности).

Следующим этапом развития казначейства стал манифест Александра I об учреждении министерств в 1802 году, согласно которому управление финансами было распределено между тремя ведомствами – Министерством финансов, Государственным казначейством и Государственным контролёром. Позднее, после ряда структурных преобразований, в 1821 году был создан Департамент Государственного казначейства в структуре Министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы России.

Именно с этого времени в царской России окончательно сложился, а затем был усовершенствован и отлажен четкий механизм деятельности казначейств от центрального – Департамента Государственного казначейства – до местных казначейств. Уже тогда происходит централизация государственного хозяйства, вводится единство бюджета. Все это привело к упрочению места казначейства в финансовой системе государства, которое в полном объеме стало вести бухгалтерское счетоводство по государственным доходам и расходам.

В связи с изменением политической ситуации в стране после Октябрьской революции 1917 года изменилась и структура государственных органов. В 1918 году казначейство было расформировано, а его функции получили новые финансовые структуры – Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, а затем – Министерство финансов СССР и союзных республик, Государственный банк СССР и его территориальные органы.

Указом Президента РФ от 8 декабря 1992 года и постановлением Правительства России от 27 августа 1993 года было принято решение о создании федерального казначейства в составе Министерства финансов РФ. С этого момента началось возрождение казначейства в России.

Казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных расходов, что было крайне важно в неспокойные 90-е годы прошлого века и не утратило своей актуальности в наши дни. От развития казначейства во многом зависит эффективность работы финансовой системы, как государства в целом, так и отдельных областей.

Сегодня Федеральное казначейство (Казначейство России) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством РФ правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета.

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