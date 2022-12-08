Фольклорный центр и музей Ольги Сергеевой появятся в Усвятах

08:35, 08 декабря 2022, ПАИ

В рамках рабочей поездки губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Усвятский район. Вместе с руководителями профильных комитетов правительства Псковской области он встретился с главой Усвятского района Дмитрием Петровым и провел рабочее совещание по вопросам развития территории муниципалитета. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

В ходе встречи глава региона отметил слаженную, системную работу муниципальной команды. «С 2018 года на территории района освоен почти 1 млрд руб. – это один из лучших результатов в области. Это говорит о том, что вы умеете работать с программами, привлекая в район федеральные и региональные средства. В районе ремонтируются дороги, благоустраивается инфраструктура, создаются ТОСы. Причем в следующем году каждый проект территориального общественного самоуправления сможет получить 500 тыс. руб. на реализацию своей идеи. Это достаточные средства, особенно для сельских населенных пунктов».

Губернатор также остановился на важных районных событиях – это 1000-летие Усвят и 100-летие Ольги Сергеевой, которые совместно с региональными структурами были проведены на достойном уровне. Впереди создание еще одной точки роста - фольклорного центра и открытие музея знаменитой песенницы, что станет залогом привлечения в Усвятский район туристов и любителей народной песни со всей страны.

Далее глава региона ответил на вопросы, которые требуют решения в кратчайшие сроки. Они касались строительства на территории района объектов инфраструктуры, предстоящего ремонта Церковищенского сельского клуба, приобретения мебели для учебных кабинетов Усвятской средней школы, ремонта региональной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, возможности оснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства новой техникой и, конечно, подвижек в предстоящем ремонте Дома Родзянко.

Один из вопросов, который обсуждался с губернатором, касался возведения в районе общественной бани. Еще один блок визита губернатора был посвящен рабочей встрече с главой района Дмитрием Петровым, первый вопрос которой касался прошедшей мобилизации и помощи семьям тех, кто был призван в ходе мобилизационных действий. «Члены семей мобилизованных должны чувствовать постоянную заботу органов власти в решении насущных вопросов сегодняшнего дня», - отметил глава региона.

Далее руководители региональной и районной ветвей власти перешли к детальному рассмотрению вопросов реализации национальных проектов в муниципалитете. Здесь, как пояснил Дмитрий Петров, есть положительная динамика: пришла в нормативное состояние дорога Усвяты – Великие Луки, ремонтируются общественные территории, реставрируются воинские захоронения, как пример – ремонт воинского захоронения в Турном и одиночной могилы солдата в деревне Пруд.

Привлечены федеральные средства по проекту «Образование» на оснащение работы кружков и дополнительного образования в Усвятской средней школе. Многое сделано по нацпроекту «Культура» - ремонт детской музыкальной школы, фасада районного Дома культуры. Привлечено в район порядка двух млн руб на тосовское движение. «Работу по национальным проектам будем продолжать, так как видим реальные результаты этой деятельности на территории муниципалитета», - отметил Дмитрий Петров.