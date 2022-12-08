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Общество

16% псковичей не могут оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты

40% работающих жителей Псковской области оформляют налоговый вычет, причем один человек может оформить разные виды вычетов. Еще почти половина опрошенных (44%) признались, что у них нет подходящих статей расходов. А 16% были бы рады оформить налоговый вычет, но не могут этого сделать из-за неофициального дохода, сообщает hh.ru.

Чаще всего трудящиеся Псковской области получают имущественный налоговый вычет (23% опрошенных выбрали этот вариант ответа), на втором месте по популярности – вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов (9%), на третьем – вычет за обучение (5%). Еще 3% опрошенных ответили, что получают инвестиционный налоговый вычет.

Интересно, что женщины чаще мужчин оформляют налоговые вычеты за лечение (13% против 7% соответственно) и за обучение (10% против 7%). Имущественный вычет чаще других получают сотрудники в возрасте 35-44 лет (это 22% или каждый пятый представитель данной возрастной группы). А среди тех, кто чаще всего компенсирует часть затрат на обучение – больше всего людей в возрасте 45-54 лет (11% или каждый десятый).

Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (23%), «Автомобильный бизнес» (22%), а также «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 20%). Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).

В региональном разрезе те, кто остался без налоговых вычетов в силу неофициального дохода, чаще всего встречаются в Калининградской и Липецкой областях, а также в Приморском крае (по 18%), реже всего – в Белгородской и Калужской областях (по 5%). Имущественный вычет наиболее популярен у работников из Ханты-Мансийского АО (30%), Кемеровской области (29%) и Ставропольского края (27%). 

 

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