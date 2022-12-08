Чемпионат по брейкингу пройдет в Псковской области 8 января

15:49, 08 декабря 2022, ПАИ

Региональный чемпионат по брейкингу пройдет в Псковской области 8 января, сообщил в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM тренер сборной Псковской области по брейкингу, руководитель хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» Кирилл Зелёный.

По его словам, весь декабрь и январь у псковских брейкеров уже распланированы.

«Мы сейчас поедем в Москву. Буквально вчера поступило два предложения судить в Сыктывкаре и Калуге. Также мы только что приехали из Челябинска. Потом едем в Минск, будет отбор в Португалию. Позже у нас Новый год, праздник для наших детей и две недели сборов. Мы делаем сборы для детей из Псковской области и для ребят из других регионов. Приедут восемь чемпионов мира, которые будут нас готовить. 8 января пройдет областной чемпионат по брейкингу, и мы на нем сформируем сборную Псковской области. 15-го числа мы отправимся в Казань», - уточнил он.