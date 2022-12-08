Псковский танцор рассказал, как не стал прокурором

15:17, 08 декабря 2022, ПАИ

Тренер сборной Псковской области по брейкингу, руководитель хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» Кирилл Зелёный в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказал, как не стал прокурором.

«Мой путь начался в 2004 году в городе Новоржеве. Я сам оттуда. Я смотрел клипы, передачи, кино. Тяжело выбрать что-то, что было точкой отсчета. Когда мы сформировали команду у себя в городе, тогда получилось, что я возглавил ее, мне сразу нужно было преподавать. В 2009 году я переехал в Псков. На тот момент это был промежуточный пункт моего назначения, потому что я заключил контракт с прокуратурой и, по мнению мамы, должен был стать прокурором», - вспомнил гость студии.

«В 2012 году нас оказалось 120 человек. Мы долго искали помещение и в 2014 году у Калужского Аркадия Павловича нашли. Помещение мы восстановили своими силами, там не было ни отопления, ни хороших окон. В 2014 году мы открываем хип-хоп-центр и начинаем свою эпопею», - добавил он.