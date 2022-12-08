Филиал хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» может появиться в Великих Луках

17:13, 08 декабря 2022, ПАИ

О филиале в Великих Луках задумывается тренер сборной Псковской области по брейкингу, руководитель хип-хоп-центра «Хоть отбавляй» Кирилл Зелёный. Об этом он сообщил в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Примерно мой ровесник сейчас там «держит оборону» и преподает. Я несколько лет назад пробовал ребятам помогать, но они не воспользовались помощью. Хотя у нас есть в планах подключить Великие Луки с точки зрения большой семьи. Но на данный момент мы занимаемся в девяти районах. Нас еще ожидает Изборск. Поэтому до Великих Лук тяжело доезжать каждый день. А так ребята каждый день ездят в районы», - рассказал Кирилл Зелёный.

По его словам, в Великих Луках нужен филиал псковского хип-хоп-центра. «Но, скорее всего, нужен человек, который там живет, либо тот, кто готов переехать. А чтобы переехать в Великие Луки, надо сначала что-то сделать. Поэтому это достаточно тяжело с точки зрения времени. Я занимаюсь внешними связями, и я езжу, работаю так, чтобы нас знали во всей России. Пока нет такого человека, кто бы мог заняться Великими Луками. А те, кто есть, они старой закалки и не знают, будут ли они готовы воспринимать новую информацию. Потому что в брейкинге всегда меняется информация, и то, что работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Всегда нужно меняться, потому что ты догоняешь кого-то и тебя кто-то догоняет. Не у всех это получается», - добавил гость студии.