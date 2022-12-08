Около миллиона рублей перечислили мошенникам псковичи

10:00, 08 декабря 2022, ПАИ

Около миллиона рублей лишились несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Невеля и Пустошки 6 и 7 декабря позвонили неизвестные, которые представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили собеседникам, что во избежание попыток несанкционированного списания средств с их банковских счетов или оформления кредитов необходимо незамедлительно перечислить сбережения на «безопасные счета».

Также одной пожилой женщине сообщили, что ее родственнице будто бы грозит уголовная ответственность за совершённое ДТП и ей срочно нужна финансовая поддержка.

В результате несколько жителей региона поддались на ухищрения мошенников и лишились в общей сложности около миллиона рублей. Убедившись, что их ввели в заблуждение, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.