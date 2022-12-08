Водителя тягача с поддельным удостоверением поймали в Пскове

10:58, 08 декабря 2022, ПАИ

В Пскове инспектор ДПС остановил водителя тягача с поддельным удостоверением на перевозку опасного груза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Водитель предоставил сотруднику Госавтоинспекции поддельный документ, и тот задержал мужчину, усомнившись в его подлинности. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что удостоверение было фальшивым.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Теперь он не может менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования, а также обязан раз в месяц являться в госорганы на регистрацию.