В Пскове встречать Новый год на работе чаще приходится мужчинам – опрос

10:44, 08 декабря 2022, ПАИ

В Пскове провожать уходящий год на работе чаще приходится мужчинам, чем женщинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Три из четырёх жителей Пскова (75 %) планируют встретить Новый год дома — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придется 8 % опрошенных.

На трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (12 % против 3 % среди женщин). По 3 % горожан отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1 % — в деревне или на даче. Еще 2 % назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и т. д.

Жители Пскова также считают, что лучшая компания для встречи Нового года — это семья. Так, отмечать праздник в кругу родных намерены 73 % опрошенных. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 13 % респондентов. Вдвоем с любимым человеком — 4 %. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2 % встретят Новый год с друзьями, а 1 % — в компании любимого питомца.

При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (77 % против 63 % среди представителей сильного пола), в одиночестве — мужчины (16 % против 7 % среди женщин).