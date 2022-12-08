Россиян могут обязать проверять газовое оборудование в квартирах

10:37, 08 декабря 2022, ПАИ

Законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах рассмотрят в Госдуме во втором чтении до конца года или в январе 2023 года. Об этом сообщил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). Эта норма будет прямо закреплена в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой до этого в Жилищном кодексе не было, сказал парламентарий, пишет газета «Известия».

Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году. Изначально предполагалось, что обязанность по заключению договоров на обслуживание квартир будет полностью передана УК, но были противоречия относительно права собственности граждан, сказал член экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Илья Осипов. Теперь документ переработан и готов ко второму чтению, сказал Сергей Пахомов.

Сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией. В итоге 10 – 50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Теперь проверять наличие заключенных договоров будут госорганы — государственные жилищные инспекции, отметил Сергей Пахомов.

«Такое решение действительно давно назрело и нуждается в скорейшей реализации. Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью. Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Законопроект позволит обеспечить тотальный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Сегодня добросовестные собственники не застрахованы от своих соседей, которые халатно относятся к безопасному использованию газа в быту, заметил он.