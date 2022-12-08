О брейкинге поговорят 8 декабря на «Серебряном дожде»

10:53, 08 декабря 2022, ПАИ

Тренер сборной Псковской области по брейкингу Кирилл «Зелёный» станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 8 декабря, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Подтяните повыше широкие штаны: что отличает настоящего брейкера от мнимого?

Танцы улиц: где можно танцевать брейк и что для этого обязательно нужно взять с собой?

Интернациональная семья: почему двери брейкеров всегда открыты?

Любовь, танцы, деньги: можно ли заработать на брейкинге?

Ай да славяне: почему русские – одни из лучших танцоров «на полу»?

Об этом и многом другом ведущие программы «Минкульт» Елизавета Славятинская и Владислава Полякова поговорят с гостем студии сегодня, 8 декабря.