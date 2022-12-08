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Спорт

О брейкинге поговорят 8 декабря на «Серебряном дожде»

Тренер сборной Псковской области по брейкингу Кирилл «Зелёный» станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 8 декабря, в 14:00.

Темы для обсуждения:

  • Подтяните повыше широкие штаны: что отличает настоящего брейкера от мнимого?
  • Танцы улиц: где можно танцевать брейк и что для этого обязательно нужно взять с собой?
  • Интернациональная семья: почему двери брейкеров всегда открыты?
  • Любовь, танцы, деньги: можно ли заработать на брейкинге?
  • Ай да славяне: почему русские – одни из лучших танцоров «на полу»?

Об этом и многом другом ведущие программы «Минкульт» Елизавета Славятинская и Владислава Полякова поговорят с гостем студии сегодня, 8 декабря.

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