О брейкинге поговорят 8 декабря на «Серебряном дожде»
Тренер сборной Псковской области по брейкингу Кирилл «Зелёный» станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 8 декабря, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- Подтяните повыше широкие штаны: что отличает настоящего брейкера от мнимого?
- Танцы улиц: где можно танцевать брейк и что для этого обязательно нужно взять с собой?
- Интернациональная семья: почему двери брейкеров всегда открыты?
- Любовь, танцы, деньги: можно ли заработать на брейкинге?
- Ай да славяне: почему русские – одни из лучших танцоров «на полу»?
Об этом и многом другом ведущие программы «Минкульт» Елизавета Славятинская и Владислава Полякова поговорят с гостем студии сегодня, 8 декабря.
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