Ёлочные игрушки похитил из магазина житель Новосокольников

11:33, 08 декабря 2022, ПАИ

Упаковки с елочными игрушками, а также продукты и предметы личной гигиены похитил мужчина в Новосокольниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 декабря из торгового зала магазина на улице Отса житель Новосокольников открыто похитил продукты и вещи. Работники магазина пытались его остановить, но злоумышленнику удалось скрыться. Получив сообщение о произошедшем, полиция незамедлительно провела оперативно-разыскные мероприятия. В результате удалось задержать подозреваемого на территории города. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу местный житель 1988 года рождения.

Похищенное изъято. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.